Араухо: «Я постоянно анализирую нападающих соперника»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о том, как готовится к матчам. Уругваец признался, что постоянно анализирует игру своих соперников, с которыми ему предстоит сыграть 1 в 1.

«Я постоянно анализирую нападающих соперника. Когда я играю на позиции правого защитника, я также анализирую вингеров и фуллбеков, чтобы понимать когда они выдвигаются вперёд. Мне интересно, насколько соперник быстр, как он двигается, как атакует свободные пространства. Я анализирую абсолютно всё», – цитирует Араухо Barca Universal.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 24-летний Рональд отметился одним забитым голом.