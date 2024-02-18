Араухо: «Агент однажды сказал мне, что я перехожу в европейский топ-клуб, но я не знал, что это «Барселона»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо раскрыл подробности своего перехода в каталонский клуб, который состоялся летом 2018 года.

«Агент однажды сказал мне, что я перехожу в европейский топ-клуб, но я не знал, что это «Барселона». Я прибыл в Мадрид, провёл ночь в отеле, ничего при этом не зная. На следующий день агент сказал мне, что я перехожу в «Барселону». Я сразу же сказал «вау», – цитирует Араухо Barca Universal.

Отметим, что в первое время Рональду пришлось поиграть за дубль «Барселоны», но футболист постепенно смог завоевать доверие тренерского штаба и стать основным защитником в первой команде.