Бенитес считает, что «Барселона» забила победный пенальти с нарушением

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о перебитом пенальти в концовке домашнего матча Ла Лиги против каталонской «Барселоны» (1:2). Нападающий Роберт Левандовски реализовал вторую попытку и принес своей команде три очка.

«Я огорчен поражением, но меня порадовал настрой команды. Пенальти? Я не хотел высказываться по этому поводу, но футболист «Барселоны» раньше времени вбежал в штрафную при ударе», - передает слова наставника AS.

После вчерашнего матча «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Сельта» идет на 17-й строчке.

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