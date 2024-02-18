Араухо: «Перейдя в «Барселону» я увидел в раздевалке звёзд, за которых играл в видеоиграх»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о своей реакции в первый день после трансфера на «Камп Ноу». Напомним, уругваец перебрался в команду летом 2018 года из «Бостон Ривер» за 4 миллиона евро.

«Перейдя в «Барселону» я увидел в раздевалке звёзд, за которых играл в видеоиграх. Это немного путало меня, но правда в том, что парни отлично приняли меня в коллектив», – приводит слова Араухо Barca Universal.

Сейчас сам Араухо является одним из ключевых футболистов «Барселоны». Уругваец способен сыграть не только в центре обороны, а и на позиции правого защитника.