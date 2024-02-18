Араухо: «Барселона» страдает от экономическим проблем, но к счастью, помогают молодые игроки»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо отдал должное молодым футболистам «сине-гранатовых», которые сильно помогают клубу в условиях финансового кризиса.

«Барселона» страдает от экономическим проблем, но к счастью, помогают молодые игроки. Молодёжь готова играть, они ничего не боятся. Они падают на тренировках, но затем встают, как ни в чём не бывало», – сказал Араухо в интервью Barca Universal.

«Барселона» в данный момент находится на третьем месте в чемпионате Испании. Отставание команды Хави Эрнандеса от первого места составляет 7 очков, но у лидирующего «Реала» есть матч в запасе.