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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Хеа решил, где продолжит карьеру

18 Февраля 2024 • 11:50 Комментировать

Звездный испанский вратарь Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру.

Согласно информации журналистов The Sun, 33-летний голкипер решил перебраться в Ла Лигу. Он не будет рассматривать предложения из других чемпионатов.

Ранее в прессе сообщалось, что у де Хеа есть предложения из Англии и Саудовской Аравии. Интерес к Давиду проявляют «Ньюкасл», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб».

В сезоне-2022/2023 испанец провел 38 матчей в рамках АПЛ. Вратарь пропустил 43 гола, а в 18 поединках сохранил свои владения на замке.

Три клуба ведут переговоры с де Хеа

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Де Хеа
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