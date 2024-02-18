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Чемпионат Испании. Ла Лига

Елагин: «Дайте Захаряну время хотя бы до конца сезона»

18 Февраля 2024 • 11:47 Комментировать (1)
Мальорка
...
Реал Сосьедад
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Через 8 ч. 16 мин.

Известный комментатор Александр Елагин поделился мнением о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Испании.

Напомним, 20-летний россиянин перешёл в испанский клуб летом прошлого года из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» Захарян успел провести 26 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

По мнению Елагина, Захарян сделал правильный выбор, перебравшись в Испанию. Журналист призвал футбольных зрителей предоставить молодому футболисту больше времени на адаптацию.

«Из каждого утюга неслось: какая звёздочка растёт, какой потрясающий футболист! Его и в «Челси» продавали, и ещё куда-то. Парень поехал в Испанию, провёл в чемпионате 16 матчей и понеслось: да он в полном дерьме... Ребят, ну так тоже нельзя. Дайте ему время хотя бы до конца этого сезона. На мой взгляд, всё зависит исключительно от него самого», — приводит слова Елагина «Спорт-Экспресс».

После 24 проведённых матчей «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Свою ближайшую встречу команда Захаряна проведёт уже сегодня, 18 февраля, против «Мальорки». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Александр Елагин Арсен Захарян ещё теги

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МАЛЬОРКА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
18 Февраля 2024 в 11:52
задолбали уже его упоминать, а всё просто он посредственный игрочишка
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