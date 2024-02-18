Елагин: «Дайте Захаряну время хотя бы до конца сезона»

Известный комментатор Александр Елагин поделился мнением о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Испании.

Напомним, 20-летний россиянин перешёл в испанский клуб летом прошлого года из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» Захарян успел провести 26 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

По мнению Елагина, Захарян сделал правильный выбор, перебравшись в Испанию. Журналист призвал футбольных зрителей предоставить молодому футболисту больше времени на адаптацию.

«Из каждого утюга неслось: какая звёздочка растёт, какой потрясающий футболист! Его и в «Челси» продавали, и ещё куда-то. Парень поехал в Испанию, провёл в чемпионате 16 матчей и понеслось: да он в полном дерьме... Ребят, ну так тоже нельзя. Дайте ему время хотя бы до конца этого сезона. На мой взгляд, всё зависит исключительно от него самого», — приводит слова Елагина «Спорт-Экспресс».

После 24 проведённых матчей «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Свою ближайшую встречу команда Захаряна проведёт уже сегодня, 18 февраля, против «Мальорки». Начало — в 20:30 по московскому времени.