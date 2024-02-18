Араухо: «Очень скучаю по Месси»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо признался, что скучает по лучшему бомбардиру в истории клуба Лионелю Месси. Напомним, в 2021 году аргентинец на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ», а спустя два сезона в Париже отправился в США, где подписал контракт с «Интером» Майами.

«Желаю Лионелю всего наилучшего, он является лучшим игроком на планете. Месси делает разницу как на поле, так и за его пределами. Он навязывает свой стиль игры, является лидером и примером для остальных. Я очень скучаю по Лионелю», – цитирует Араухо Barca Universal.

Араухо в нынешнем сезоне отметился одним голом в чемпионате Испании.