Хави - о результатах «Барселоны»: «Моё решение об уходе было к лучшему»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после гостевого матча с «Сельтой». «Сине-гранатовые» отпраздновали победу со счетом 2:1 благодаря дублю Роберта Левандовски.

«После моего заявления об уходе команда набрала десять очков из 12 возможных. Думаю, это решение было к лучшему. Я рад, что команда делает шаги вперед. Доволен этими тремя очками», - передает слова специалиста газета Marca.

Ранее Хави объявил, что покинет каталонский клуб в конце сезона.

«Барселона» набрала 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.