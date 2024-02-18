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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Я многому научился у Пике, он не был быстрым, но всегда находился на правильной позиции»

18 Февраля 2024 • 11:20 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался, что многому научился у Херарда Пике. Напомним, испанский ветеран завершил карьеру в ноябре 2022 года.

«Я многому научился у Пике. Особенно это касается его интеллекта на поле. Он не был быстрым, но всегда находился на правильной позиции», – приводит слова Араухо Barca Universal.

Пике трижды побеждал с «Барселоной» в Лиге чемпионов, а также один раз брал этот трофей в составе «Манчестер Юнайтед». На момент завершения карьеры Херард являлся одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны».

Араухо в этом сезоне отметился одним голом в 18 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Рональд Араухо ещё теги

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