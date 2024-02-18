Захарян включён в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Мальоркой»

Тренерский штаб «Реал Сосьедада» определился с заявкой команды на предстоящий поединок 25-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». В список из 23 игроков был включен российский полузащитник Арсен Захарян, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 поединках чемпионата Испании. В активе Захаряна одна результативная передача.

Поединок между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом» состоится сегодня, 18 февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В преддверии матча хозяева занимают 16-е место в турнирной таблице, а гости находятся на седьмой строчке.