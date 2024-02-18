Араухо: «Кубарси напоминает мне Пике»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо оценил талант своего коллеги по амплуа Пау Кубарси. Уругваец сравнил молодого испанца с легендарным Херардом Пике, который завершил профессиональную карьеру в ноябре 2022 года.

«Кубарси напоминает мне Пике. В нём есть что-то особенно. Он очень умён и невероятно талантлив в свои 17 лет. Пау обладает качеством, техникой и интеллектом. Он всегда находится в нужное время в нужном месте. Клубу нужно позаботиться о таком таланте и оставить его на долгие годы», – цитирует Араухо Barca Universal.

Кубарси успел провести 8 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. 17-летний Пау проводит дебютный сезон за «Барселону».