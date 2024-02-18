Араухо: «Готовлюсь к матчу с «Наполи» в обычном режиме»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Арахо рассказал, как готовится к первому матчу с итальянским «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «сине-гранатовые» не принимали участие в раунде плей-офф самого престижного клубного турнира с 2021 года.

«Готовлюсь к матчу с «Наполи» в обычном режиме. Конечно, я осознаю важность матчей в Лиге чемпионов, но нормально с этим справляюсь», – цитирует Араухо Barca Universal.

Напомним, у 24-летнего Рональда остаётся два с половиной года по контракту с «Барселоной». Руководство старается поскорее продлить соглашение с уругвайским футболистом.