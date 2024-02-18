Фрейша: «Сказал Лапорте, что Хави не должен был объявлять об уходе до конца сезона»

Бывший кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Тони Фрейша рассказал о своей беседе с руководителем клуба Жоаном Лапортой, в ходе которой обсуждалось решение главного тренера Хави Эрнандеса покинуть «Камп Ноу» по окончании сезона.

«Сказал Лапорте, что Хави не должен был объявлять об уходе до конца сезона. Жоан не возразил моему мнению. Быть президентом очень сложно, но у него есть опыт», – цитирует Фрейшу Barca Universal.

Напомним, Хави объявил о своём решении в конце января после поражения от «Вильярреала». «Барселона» пока не определилась, кого назначит новым тренером ближайшим летом.