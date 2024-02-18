Президент «Барселоны» Лапорта ответил фанату, попросившего его подписать Мбаппе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил болельщику каталонского клуба на просьбу подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Ты ничего не знаешь. И я тоже. В любом случае — есть ли здесь хорошая пиццерия?» — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. Главным претендентом на 25-летнего француза считается мадридский «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 31 матч, забил 32 гола и отдал семь результативных передач. Цвета парижского клуба нападающий защищает с 2017 года, ранее он выступал в составе «Монако»