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Президент «Барселоны» Лапорта ответил фанату, попросившего его подписать Мбаппе

18 Февраля 2024 • 10:10 Комментировать (1)
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил болельщику каталонского клуба на просьбу подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Ты ничего не знаешь. И я тоже. В любом случае — есть ли здесь хорошая пиццерия?» — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. Главным претендентом на 25-летнего француза считается мадридский «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 31 матч, забил 32 гола и отдал семь результативных передач. Цвета парижского клуба нападающий защищает с 2017 года, ранее он выступал в составе «Монако»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
18 Февраля 2024 в 11:37
Интересно, фанат там адекватный или нет?
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