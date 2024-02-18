«Барселона» может потерять важного игрока перед матчем Лиги чемпионов

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо был заменен в перерыве поединка 25-го тура Ла Лиги против «Сельты». Как сообщил инсайдер Адриа Альбетс, тренерский штаб «сине-гранатовых» убрал уругвайца с поля в мерах предосторожности.

По данным журналиста, у футболиста произошла перегрузка мышц. Неизвестно, сможет ли Рональд помочь своей команде в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Наполи». Игра состоится 21 февраля.

Напомним, что «Барселона» одержала победу над «Сельтой» со счетом 2:1. Решающий гол в добавленное время забил форвард Роберт Левандовски с 11-метровой отметки.