Левандовски назвал причину, почему дважды пробил пенальти в матче с «Сельтой»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски дал комментарий по поводу момента с перебитым пенальти в матче против «Сельты» (2:1) в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Поляк реализовал 11-меровый в компенсированное время.

«Сначала не знал, что произошло в моменте с пенальти, но потом понял, что вратарь слишком рано покинул линию ворот. Я реализовал удар со второй попытки, это главное для нас. Мы набрали три балла и теперь настраиваемся на Лигу чемпионов», - передает слова бомбардира газета Marca.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.