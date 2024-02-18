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​Хави поздравил Левандовски с 50-м голом за «Барселону»

18 Февраля 2024 • 06:46 Комментировать
Сельта
1:2
Барселона

В испанском чемпионате проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Барселона» съездила в Виго и одержала там трудовую победу над «Сельтой». Оба мяча каталонского гранда в этом матче забил польский нападающий Роберт Левандовски, добравшийся до планки в 50 голов в составе «Барселоны». Наставник клуба Хави  Эрнандес поздравил его с этим событием:

- Мои поздравления, Роберт - один из лидеров клуба. Сегодня он взял на себя ответственность исполнить пенальти и сделал это. Я рад за него, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Хетафе».


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Евро-Футбол.Ру,
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