​Хави поздравил Левандовски с 50-м голом за «Барселону»

В испанском чемпионате проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Барселона» съездила в Виго и одержала там трудовую победу над «Сельтой». Оба мяча каталонского гранда в этом матче забил польский нападающий Роберт Левандовски, добравшийся до планки в 50 голов в составе «Барселоны». Наставник клуба Хави Эрнандес поздравил его с этим событием:

- Мои поздравления, Роберт - один из лидеров клуба. Сегодня он взял на себя ответственность исполнить пенальти и сделал это. Я рад за него, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Хетафе».