Хави: «Мы заслужили победу»

В испанском чемпионате проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Барселона» съездила в Виго и одержала там трудовую победу над «Сельтой». Несмотря на то, что она снова была добыта в последний момент, наставник клуба Хави Эрнандес считает ее заслуженной:

- Я доволен и удовлетворен, мы одержали важную победу, заслуженную, как я считаю. Теперь будем готовиться к матчу с «Наполи» в среду. Победа должна придать команде воодушевления, - цитирует слова Хави официальный сайт клуба.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Хетафе».