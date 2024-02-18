​Левандовски: «Важно было выиграть»

В матче двадцать пятого тура испанского чемпионата «Барселона» одержала победу в матче с «Сельтой», это получилось благодаря дублю польского нападающего Роберта Левандовски. После игры он прокомментировал итоги матча, подчеркнув важность победы для морального настроя команды.

- Мы очень довольны, потому что важно было выиграть перед следующей игрой с «Наполи», для нашей уверенности в себе. Первый тайм прошел очень хорошо, мы сумели забить и хорошо играли как команда. Надеюсь, в матче с «Наполи» мы выступим еще лучше, - цитирует слова Роберта командный сайт «Барселоны».