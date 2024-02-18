«Футбол заключается в забитии голов, что ли»: «Севилья» не позволила «Валенсии» открыть счёт

Не так давно фавориты испанского футбола, а сейчас середняки, «Валенсия» и «Севилья», провели матч 25-го тура Ла Лиги. Роман Яремчук бил метров с пяти после отскока, получилось слабо, и вратарь выручил. И после перерыва украинский форвард был близок к голу, но не реализовал выход один на один, удар с острого угла отбит. Петер Гонсалес с лета из-за пределов штрафной опасно атаковал, рядом со штангой.
Севильцы сыграли «по заветам Вадима Евсеева, который заявлял: «Футбол заключается в забитии голов, что ли?» и удивили единственным ударом по воротам на последних секундах и набрали очко, благодаря чему делят 14-е место. Соперник - восьмой.
Протокол игры
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Дьякаби Муктар•Москера Кристиан•Гайя Хосе•Перес Фран73' (Герра Хавьер (73') •Пепелу•Гильямон Уго86' (Мари Альберто (86') •Каньос Серхи64' (Гонсалес Петер (64') •Яремчук Роман73' (Васкес Хесус (73') •Дуро Уго
Нюланд Эрьян•Баде Луак• 78'Рамос Серхио•Салас Кике•Навас Хесус90' (Межбри Ханнибал (90') •Соу Джибрил70' (Сусо Хесус (70') •Сумаре Бубакари•Торрес Оливер90' (Хуанлу Санчес (90') •Акунья Маркос46' (Педроса Адриа (46') •Эн-Несири Юссеф•Берналь Исаак Ромеро86' (Велиз Алехо (86')
17 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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