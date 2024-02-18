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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Футбол заключается в забитии голов, что ли»: «Севилья» не позволила «Валенсии» открыть счёт

18 Февраля 2024 • 00:55 Комментировать
Валенсия
0:0
Севилья
окончен

Не так давно фавориты испанского футбола, а сейчас середняки, «Валенсия» и «Севилья», провели матч 25-го тура Ла Лиги. Роман Яремчук бил метров с пяти после отскока, получилось слабо,  и вратарь выручил. И после перерыва украинский форвард был близок к голу, но не реализовал выход один на один, удар с острого угла отбит. Петер Гонсалес с лета из-за пределов штрафной опасно атаковал, рядом со штангой.

Севильцы сыграли «по заветам Вадима Евсеева, который заявлял: «Футбол заключается в забитии голов, что ли?» и удивили единственным ударом по воротам на последних секундах и набрали очко, благодаря чему делят 14-е место. Соперник - восьмой.

Протокол игры  
Валенсия0:0Севилья
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриДьякаби МуктарМоскера КристианГайя ХосеПерес Фран 73' (Герра Хавьер ( 73') ПепелуГильямон Уго 86' (Мари Альберто ( 86') Каньос Серхи 64' (Гонсалес Петер ( 64') Яремчук Роман 73' (Васкес Хесус ( 73') Дуро Уго
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианАмалла СелимГасиоровски ЯрекХауме ДоменекГосальбес ПаблоИрансо РубоОзкаджар Дженк
Нюланд ЭрьянБаде Луак  78'Рамос СерхиоСалас КикеНавас Хесус 90' (Межбри Ханнибал ( 90') Соу Джибрил 70' (Сусо Хесус ( 70') Сумаре БубакариТоррес Оливер 90' (Хуанлу Санчес ( 90') Акунья Маркос 46' (Педроса Адриа ( 46') Эн-Несири ЮссефБерналь Исаак Ромеро 86' (Велиз Алехо ( 86')
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоИдумбо Музамбо СтанисБенавидес ДариоСинтес ХавьерЯнузай АднанХордан Хоан
17 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Севилья

Новости по матчу

17 Февраля
01:43
Проверенный прогноз и ставка на матч Валенсия – Севилья чемпионата Испании – 17 февраля 2024
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