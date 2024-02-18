«Футбол заключается в забитии голов, что ли»: «Севилья» не позволила «Валенсии» открыть счёт

Не так давно фавориты испанского футбола, а сейчас середняки, «Валенсия» и «Севилья», провели матч 25-го тура Ла Лиги. Роман Яремчук бил метров с пяти после отскока, получилось слабо, и вратарь выручил. И после перерыва украинский форвард был близок к голу, но не реализовал выход один на один, удар с острого угла отбит. Петер Гонсалес с лета из-за пределов штрафной опасно атаковал, рядом со штангой.

Севильцы сыграли «по заветам Вадима Евсеева, который заявлял: «Футбол заключается в забитии голов, что ли?» и удивили единственным ударом по воротам на последних секундах и набрали очко, благодаря чему делят 14-е место. Соперник - восьмой.