​Араухо сыграл свой сотый матч за «Барселону» в чемпионате

Польский нападающий Роберт Левандовски сделал дубль в игре двадцать пятого тура испанского чемпионата, благодаря чему его клуб «Барселона» сумел увезти три очка из Виго. Каталонцы, таким образом, приличествующим образом отметили юбилей - сотый матч Рональда Араухо в составе «Барсы» в рамках чемпината.

Уругвайский защитник дебютировал за клуб еще в бытность Эрнесто Вальверде его главным тренером - осенью 2019 года. В общей же сложности Араухо на данный момент сыграл 139 матчей за «Барселону».

В следующем туре испанского чемпионата каталонский гранд сыграет против «Хетафе».