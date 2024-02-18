​Левандовски забил 50 голов за «Барселону»

Польский нападающий Роберт Левандовски сделал дубль в игре двадцать пятого тура испанского чемпионата, благодаря чему его клуб «Барселона» сумел увезти три очка из Виго, хотя и с изрядной долей фарта. Как оказалось, два гола позволили Роберту добраться до показателя в пятьдесят голов за «Барсу» с учетом всех турниров.

Лишь двое игроков быстрее забили свои первые 50 голов за «Барселону» - и среди них нет Лионеля Месси, потому что это Самуэль Это'О и Луис Суарес. Обоим потребовалось по 68 матчей, в то время как Левандовски - 79. Для сравнения - свой 50-й гол Месси забил лишь в 117-м матче за клуб.