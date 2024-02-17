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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте

17 Февраля 2024 • 22:35 Комментировать (17)
Сельта
1:2
Барселона

В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Сельты» и не имела явного перевеса над аутсайдером. Ламин Ямаль стрельнул от линии штрафной, и вратарь в броске парировал. В ответ Странд Ларсен со средней направил мяч не очень сильно - парировано. Роберт Левандовски получил мяч от Ямаля, пробросил его себе на ход и от линии штрафной метко послал мяч в дальний угол - 0:1. В первой атаке после перерыва Оскар Мингеса пяткой сыграл вдоль линии штрафной, и набежавший Яго Аспас с рикошетом забил - 1:1. Удивительно, но до 90-й минуты никто ничего яркого не создал. Незадолго до финального свистка Ямаль заработал пенальти. На восьмой компенсированной минуте Левандовски не смог переиграть вратаря, но было нарушение со стороны хозяев - надо перебить. Со второй попытки поляк вырвал победу - 1:2.

«Барселона» идет на третьем месте, проигрывая два очка «Жироне» и семь - «Реалу», а соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Сельта1:2Барселона
  45'Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Аспас Яго47'  
  90'Левандовски Роберт (1:2)
Гуаита ВисентеМингеса Оскар 85' (Дувикас Анастасиос ( 85') Старфельт КарлДомингес Карлос 46' (Нуньес Унай ( 46') Ристич Михайло 59' (Санчес Мануэль ( 59') Альенде Тадео  15' 77' (Сведберг Виллиот ( 77') Тапия РенатоПейнадо ФрансискоДе ла Торре ЛукаАспас ЯгоЛарсен Йорген 85' (Васкес Кевин ( 85')
Запасные: Серви ФранкоСотело ХьюгоРодригес МигельЖаилсон МаркесВильяр ИванПерес КарлесКаррильо Коке
Тер Штеген Марк-Андре  90'Кунде ЖюльАраухо Рональд 46' (Иньиго Мартинес ( 46'  90') Кубарси ПауКанселу ЖоауКристенсен Андреас  38' 58' (Рафинья Диас ( 58') Де Йонг Френки  90'Ямаль Ламин 90' (Ромеу Ориоль ( 90') Педри 75' (Лопес Фермин ( 75') Роке Витор 58' (Гюндоган Илкай ( 58') Левандовски Роберт
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиГиу МаркКочен ДиегоФорт Эктор
17 февраля. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (17) Все комментарии
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Sparrow88
17 Февраля 2024 в 23:33
Вот не в обиду скажу - как только Барселона избавится от пи..абола Хави и этого убожества поляка, и игра наладится, и отношение к команде в целом. Убрать этих двух типов надо как можно скорее.
Barcelona-Champions
17 Февраля 2024 в 23:29
Опять не очень убедительная игра каталонцев, хорошо, хоть вырвали победу в добавленное время в стиле сливочных:) Впереди Лига чемпионов, матч в Неаполе. Надеюсь. каталонцы там сыграют достойно.
pol-black
17 Февраля 2024 в 23:13
игра отстой. с Наполи можно только надеяться на божественное проявление, после которого команда обретёт былое величие. больше надеяться не на что.
Barcelona-Champions
17 Февраля 2024 в 23:34
Приветствую, Пол) Знаешь, бывают случаи, когда команда в национальном чемпионате играет не совсем вразумительно, а в плей-офф ЛЧ преображается, по-другому настраивается. Представь, вдруг Барса в Лиге чемпионов будет проходить одного соперника за другим)
Sergey999
17 Февраля 2024 в 22:54
Еще один шаг к чемпионству)
Шарипов Тахир
17 Февраля 2024 в 22:56
Ох, Sergey999, не надо так издеваться над чувствами болельщиков Барселоны!Т
и так тошно!
Sergey999
17 Февраля 2024 в 23:10
Ну Хави то верит в чемпионство)))
pol-black
17 Февраля 2024 в 23:14
многие во что-то верят. но не всем даётся.
Bartimeus
17 Февраля 2024 в 22:59
Ну не, Хави пофиг на все, команде тоже, все равно никого на скамейку не посадят, так как играть некому. Всем понятно, что доказывать что-то некому. тут бы наплевать на Хави, просто пытаться что-то самим делать, но втык дать некому.
Шаг к попаданию в топ-4)
NOBODY
17 Февраля 2024 в 22:51
понятно...опять сказка про "репку" ))
San13
17 Февраля 2024 в 22:46
Унылая и бестолковая, только такие эпитеты ассоциируются с нынешней Барсой.
Пенальти? Я бы наверно не поставил, хотя чисто по правилам судья прав. То что перебивал Лёва, тоже прав. И третий раз бы перебил т.к. вратарь у Сельты бестолковый.
Шарипов Тахир
17 Февраля 2024 в 22:51
Продолжу твой ряд определенияй игры Барсы: скучнейшая,, не креативная, без инициативная, безразличная, тупая,...
San13
17 Февраля 2024 в 22:56
Согласен. Особенно меня бесят перепасовки на своей половине поля, на 89 минуте матча, когда надо бежать атаковать всей командой)
Шарипов Тахир
17 Февраля 2024 в 23:01
Да, меня тоже бесит такой стиль и подход игры
Bartimeus
17 Февраля 2024 в 22:42
Снова победили не благодаря чему-то, а вопреки. Просто повезло, даже дважды) Писать нечего, игра дно. с Наполи либо разгром, либо отскок будет.
Шарипов Тахир
17 Февраля 2024 в 22:47
Соглашусь с тобой в том, что писать уже абсолютно нет никакого желания, так как ничего не меняется, всем ясно в чем причина того, почему команды в тупике, но никто не собирается что то сделать, чтобы вернуть команду на свойственный былой Барселоне уровень!
Bartimeus
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День сурка какой-то. индивидуально никто придумать не может, командно тоже ничего. Можно тупо хайлайты глядеть, как раз в 5 минут все уложится.
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