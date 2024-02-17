«Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте

В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Сельты» и не имела явного перевеса над аутсайдером. Ламин Ямаль стрельнул от линии штрафной, и вратарь в броске парировал. В ответ Странд Ларсен со средней направил мяч не очень сильно - парировано. Роберт Левандовски получил мяч от Ямаля, пробросил его себе на ход и от линии штрафной метко послал мяч в дальний угол - 0:1. В первой атаке после перерыва Оскар Мингеса пяткой сыграл вдоль линии штрафной, и набежавший Яго Аспас с рикошетом забил - 1:1. Удивительно, но до 90-й минуты никто ничего яркого не создал. Незадолго до финального свистка Ямаль заработал пенальти. На восьмой компенсированной минуте Левандовски не смог переиграть вратаря, но было нарушение со стороны хозяев - надо перебить. Со второй попытки поляк вырвал победу - 1:2.

«Барселона» идет на третьем месте, проигрывая два очка «Жироне» и семь - «Реалу», а соперник - четвертый с конца.