Журналист Риоло: «Думаю, что Перес будет рассказывать историю о том, как Мбаппе отказался от больших денег»

Известный журналист Даниэль Риоло дал комментарий по поводу трансфера Килиана Мбаппе в «Реал», который наверняка состоится ближайшим летом.

Ранее в прессе сообщалось о том, что ради перехода в «Реал» Мбаппе придётся пойти на сокращение заработной платы.

«Да, «Реал» не может платить Мбаппе те деньги, которые сейчас платит «ПСЖ», и которые в Париже готовы предложить игроку. Я думаю, что «Реал» и Флорентино Перес будут рассказывать историю о том, как Мбаппе отказался от больших денег, чтобы перейти в «Реал». Это истории, которые так нравятся фанатам», - сказал Риоло AS.

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу