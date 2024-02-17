Президент Франции Макрон не сможет убедить Мбаппе остаться – журналист

Известный журналист Даниэль Риоло высказался о вероятном переходе форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Решение было принято некоторое время назад. Килиан лишь развеял все сомнения», - сказал Риоло.

«Сможет ли Макрон снова убедить Мбаппе остаться? Эпизод с Макроном был переоценён. Президент попросил Мбаппе остаться во Франции, но я не знаю, насколько это повлияло. Решение принималось внутри семьи, особенно при участии матери. На этот раз даже Макрон не сможет убедить его изменить решение. Уверен на 100%» - сказал журналист AS.

Килиан Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Реал» в статусе свободного агента.

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Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»