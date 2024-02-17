​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе

Ожидается, что ближайшим летом звёздный нападающий Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». Этим же маршрутом может последовать Луиш Кампуш, который в последние годы был советником в «ПСЖ». Как сообщает Foot Mercato, некоторые решения Кампуша в Париже подвергают сомнениям. Также в клубе разочарованы тем, что Мбаппе, один из лучших игроков в мире, очевидно, уйдёт бесплатно. Это тоже оценивается как недоработка Кампуша.

По данным источника, интерес к Кампушу сохраняет «Реал», который ранее уже пытался привлечь португальца. Он может занять в Мадриде пост спортивного директора.

Стоит сказать, что в своё время Луиш Кампуш работал в «Реале» скаутом.

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