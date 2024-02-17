Дубль Будимира позволил «Осасуне» одолеть «Кадис»

В 25-м туре Ла Лиги «Осасуна» играла против «Кадиса» и была сильнее аутсайдеров по всем статьям. Анте Будимир начал пристреливаться на 13-й минуте, промах для начала. Он же здорово сыграл вверху на 63-й минуте после навеса от Рубена Гарсии - 1:0. В контратаке на 90-й минуте «Осасуна» снова забила, точку поставил все тот же Будимир.

Памплонцы идут 11-ми, соперник - третий с конца.