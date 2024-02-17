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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Будимира позволил «Осасуне» одолеть «Кадис»

17 Февраля 2024 • 20:22 Комментировать
Осасуна
2:0
Кадис
окончен

В 25-м туре Ла Лиги «Осасуна» играла против «Кадиса» и была сильнее аутсайдеров по всем статьям. Анте Будимир начал пристреливаться на 13-й минуте, промах для начала. Он же здорово сыграл вверху на 63-й минуте после навеса от Рубена Гарсии - 1:0. В контратаке на 90-й минуте «Осасуна» снова забила, точку поставил все тот же Будимир.

Памплонцы идут 11-ми, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Осасуна2:0Кадис
(1:0) Будимир Анте63'  
(2:0) Будимир Анте90'  
Эррера СерхиоПенья Рубен 60' (Ибаньес Пабло ( 60'  88') Гарсия Давид IIIЭррандо ХорхеМохика Хоан  26' 67' (Круз Хуан ( 67') Монкайола ХонМуньос Икер 60' (Аресо Хесус ( 60') Орос Аймар  42' 78' (Торро Лукас ( 78') Гарсия Рубен 78' (Барха Энрике ( 78') Будимир АнтеГомес Мойсес
Запасные: Валенсия ПаблоУнаи ГарсияГарсия РаульАйтор ФернандесКатена Алехандро
Ледесма ХеремиасМере Хорхе 76' (Гвардиола Серхи ( 76') Хименес ФалиЧуст ВикторПирес Лукас  31'Сальдуа Хосеба  24' 46' (Алехо Иван ( 46') Эскаланте Гонсало 64' (Макси Гомес ( 64') Алькарас РубенНаварро Роберто 72' (Мачис Дарвин ( 72') Хуанми МигельРамос Кристофер 64' (Самассеку Диади ( 64')
Запасные: Карселен ИсаакКуаме РоминигуеХиль ДавидСобрино РубенМбайе МамадуАлекс ФернандесОусоу Айхам
17 февраля. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Кадис Анте Будимир ещё теги

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