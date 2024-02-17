Дубль Будимира позволил «Осасуне» одолеть «Кадис»

В 25-м туре Ла Лиги «Осасуна» играла против «Кадиса» и была сильнее аутсайдеров по всем статьям. Анте Будимир начал пристреливаться на 13-й минуте, промах для начала. Он же здорово сыграл вверху на 63-й минуте после навеса от Рубена Гарсии - 1:0. В контратаке на 90-й минуте «Осасуна» снова забила, точку поставил все тот же Будимир.
Памплонцы идут 11-ми, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте63'
|(2:0) Будимир Анте90'
Эррера Серхио•Пенья Рубен60' (Ибаньес Пабло (60') • 88'Гарсия Давид III•Эррандо Хорхе•Мохика Хоан 26'67' (Круз Хуан (67') •Монкайола Хон•Муньос Икер60' (Аресо Хесус (60') •Орос Аймар 42'78' (Торро Лукас (78') •Гарсия Рубен78' (Барха Энрике (78') •Будимир Анте•Гомес Мойсес
Ледесма Херемиас•Мере Хорхе76' (Гвардиола Серхи (76') •Хименес Фали•Чуст Виктор•Пирес Лукас• 31'Сальдуа Хосеба 24'46' (Алехо Иван (46') •Эскаланте Гонсало64' (Макси Гомес (64') •Алькарас Рубен•Наварро Роберто72' (Мачис Дарвин (72') •Хуанми Мигель•Рамос Кристофер64' (Самассеку Диади (64')
17 февраля. Стадион "Эль-Садар".
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