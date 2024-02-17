​Ровно 50 лет назад «Барселона» с Кройфом вынесла «Реал» в одну калитку

Ровно 50 лет назад, 17 февраля 1974 года, состоялся один из наиболее памятных матчей между «Реалом» и «Барселоной». На «Сантьяго Бернабеу» каталонцы отпраздновали крупную победу со счётом 5:0.

Эту игру часто называют одной из лучших против «Реала» для легенды «Барселоны» Йохана Кройфа. В том матче нидерландский футболист записал на свой счёт один забитый гол, но при этом сделал очень много других полезных действий.

Йохан Кройф умер 24 марта 2016 года. В последние месяцы жизни Йохан боролся с раком лёгкого.

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