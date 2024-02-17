​Левандовски – в основе, Гюндоган – в запасе: «Барселона» объявила состав на матч в Виго

В субботу вечером «Барселона» проведёт календарный матч испанского чемпионата против «Сельты» на поле соперника. Рулевой каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав следующих футболистов:

Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Кубарси, Канселу, де Йонг, Педри, Роке, Ямаль, Левандовски.

Отметим, что Илкай Гюндоган и Рафинья начнут игру на скамейке для запасных.

Матч Ла Лиги между «Сельтой» и «Барселоной» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.