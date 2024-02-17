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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» забил 8 пенальти подряд впервые со времён Фалькао

17 Февраля 2024 • 19:09 Комментировать
Атлетико М
5:0
Лас-Пальмас

В субботу «Атлетико» крупно – со счётом 5:0 – обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче чемпионата Испании. Один из голов «матрасники» забили с пенальти – отличился Анхель Корреа.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, «Атлетико» реализовал восемь последних пенальти в испанской Ла Лиге. Одиннадцатиметровые удары в рамках этой серии забивали Суарес, Карраско (3), Гризманн (3) и Корреа.

Отмечается, что в последний раз такую серию «Атлетико» выдавал в 2012-2013 годах, когда восемь пенальти подряд в Ла Лиге реализовывал Радамель Фалькао.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Радамель Фалькао Анхель Корреа ещё теги

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