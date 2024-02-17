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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» забил 5 мячей в ворота «Лас-Пальмаса»

17 Февраля 2024 • 17:58 Комментировать
Атлетико М
5:0
Лас-Пальмас

После двух неудач в Ла Лиге «Атлетико» принимал дома неуступчивых футболистов из «Лас-Пальмаса». Резвое начало с шансами для обеих сторон, Анхель Корреа дважды подряд не смог отличиться - промахи. Сэмуел Лино прострелил с левого фланга, неразбериха в штрафной, и Маркос Льоренте после рикошета вогнал мяч в сетку. Корреа отобрал мяч на левом краю поля и отдал его на Льоренте, а тот оформил дубль уже на 20-й минуте. Сразу перерыва у штрафной Коке выиграл единоборство и сбросил мяч Корреа, который сразу метко пробил в правый угол - разгром. Вскоре Лино заработал пенальти, а Корреа его реализовал - 4:0. Корреа в контратаке бил с центра поля по пустым воротам и не попал. И это еще не конец. Незадолго до финального свистка Мемфис Депай получил шанс пробить и попал в правый угол - 5:0.

«Атлетико» настиг «Барселону» на третьем месте, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Атлетико М5:0Лас-Пальмас
(1:0) Льоренте Маркос15'  
(2:0) Льоренте Маркос20'  
(3:0) Корреа Анхель47'  
(4:0) Корреа Анхель62'  
(5:0) Депай Мемфис87'  
Облак ЯнСавич СтефанХименес ХосеМандава РейнилдуМолина Науэль  28' 63' (Де Пауль Родриго ( 63') Ривас Пабло Барриос 71' (Вермирен Артур ( 71') Коке Хорхе 63' (Витсель Аксель ( 63') Ньигес Сауль  33'Лино Сэмуел 63' (Рикельме Родриго ( 63') Льоренте Маркос 63' (Депай Мемфис ( 63') Корреа Анхель
Запасные: Гризманн АнтуанМарко МореноЭрмосо МариоЭль Жебари СалимМолдован ХорациуГомис Антонио
Вальес АльвароСуарес Алехандро 58' (Араухо Хулиан ( 58') Коко СаульМармол МикаКардона Серхи 74' (Синкгравен Дэйли ( 74') Парк МарвинМуньос ХавиРодригес КирьянПерроне Максимо  4' 58' (Кардона Марк ( 58') Мунир Эль-Хаддади 81' (Пехиньо Франсиско ( 81') Рамирес Сандро 58' (Молейро Альберто ( 58')
Запасные: Эррера КристианКиллане АльвароЛуаодис ЭнзоБенито РамиресГонсалес ФабиоКаба СориХерцог Хуанма
17 февраля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лас-Пальмас

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