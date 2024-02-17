«Атлетико» забил 5 мячей в ворота «Лас-Пальмаса»

После двух неудач в Ла Лиге «Атлетико» принимал дома неуступчивых футболистов из «Лас-Пальмаса». Резвое начало с шансами для обеих сторон, Анхель Корреа дважды подряд не смог отличиться - промахи. Сэмуел Лино прострелил с левого фланга, неразбериха в штрафной, и Маркос Льоренте после рикошета вогнал мяч в сетку. Корреа отобрал мяч на левом краю поля и отдал его на Льоренте, а тот оформил дубль уже на 20-й минуте. Сразу перерыва у штрафной Коке выиграл единоборство и сбросил мяч Корреа, который сразу метко пробил в правый угол - разгром. Вскоре Лино заработал пенальти, а Корреа его реализовал - 4:0. Корреа в контратаке бил с центра поля по пустым воротам и не попал. И это еще не конец. Незадолго до финального свистка Мемфис Депай получил шанс пробить и попал в правый угол - 5:0.

«Атлетико» настиг «Барселону» на третьем месте, соперник - восьмой.