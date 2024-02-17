​Дани Алвес планировал побег от тюрьмы

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес уже больше года находится за решёткой. Бразильца обвиняют в сексуальном насилии в отношении девушки. Скандальный инцидент произошёл в ночном клубе Барселоны в конце декабря 2022 года.

В программе FiestaDani прозвучала информация, что Алвес планировал сбежать от тюрьмы в родную Бразилию. Если верить источнику, экс-игрок «Барселоны» рассказывал о своём намерении сокамерникам.

Алвес не планировал делать тоннель из камеры, как в одном известном фильме. Футболист просто рассчитывал уехать, если его выпустят под залог на время следствия. Впрочем, суд три раза отказывал Алвесу.