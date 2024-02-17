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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья интересен 5 клубам АПЛ

17 Февраля 2024 • 15:41 Комментировать
Сельта
...
Барселона
1 4.05 X 3.90 2 1.87
Через 4 ч. 27 мин.

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас входит в сферу интересов пяти клубов из Английской премьер-лиги. Если верить журналисту Хорди Баталье, футболист находится на радаре у лондонского «Арсенала», «Вест Хэма», «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

По информации от источника, все перечисленные клубы активно следят за ситуацией вокруг Рафиньи и руководства «Барселоны». Ранее сообщалось, что бразильца ближайшим летом могут выставить на трансфер. Рафинья якобы является первым кандидатом на продажу в руководстве «Барселоны».

Напомним, 27-летний бразилец ранее выступал в Англии за «Лидс». «Трансфермаркт» оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас

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