​Гризманн – в запасе: «Атлетико» озвучил состав на игру с «Лас-Пальмасом»

В субботу «Атлетико» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Рулевой мадридской команды Диего Симеоне включил в стартовый состав таких исполнителей:

Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Молина, Лино, Коке, Сауль, Барриос, Корреа, Льоренте.

Стоит сказать, что Антуан Гризманн, Родриго де Пауль и Аксель Витсель оказались в числе запасных игроков. Альваро Мората вне заявки из-за травмы.

Матч «Атлетико» - «Лас-Пальмас» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.