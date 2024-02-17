Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманн – в запасе: «Атлетико» озвучил состав на игру с «Лас-Пальмасом»

17 Февраля 2024 • 15:14 Комментировать
Атлетико М
...
Лас-Пальмас
1 1.50 X 4.40 2 6.90
Через 0 ч. -2 мин.

В субботу «Атлетико» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Рулевой мадридской команды Диего Симеоне включил в стартовый состав таких исполнителей:

Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Молина, Лино, Коке, Сауль, Барриос, Корреа, Льоренте.

Стоит сказать, что Антуан Гризманн, Родриго де Пауль и Аксель Витсель оказались в числе запасных игроков. Альваро Мората вне заявки из-за травмы.

Матч «Атлетико» - «Лас-Пальмас» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

Новости по матчу

Сегодня, 17 Февраля
15:14
​Гризманн – в запасе: «Атлетико» озвучил состав на игру с «Лас-Пальмасом»
11:27
Маркос Алонсо летом может перейти в другой испанский топ-клуб
02:22
Атлетико - Лас-Пальмас: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:01
Интересный прогноз и ставка на матч Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас чемпионата Испании – 17 февраля 2024
14 Февраля
18:03
Депай сделал Гризманну щедрый золотой подарок 1
13 Февраля
22:58
«Барселона» вряд ли подпишет Эрмосо, игрок также интересен клубам АПЛ
12 Февраля
13:46
Стали известны подробности травмы Мораты
11 Февраля
23:03
Мората получил травму колена
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками «Барселона» и Араухо пришли к важному решению ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 16:00
Атлетико М Атлетико М
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.32 5.00 8.80
Видео
17.02.24 в 18:15
Осасуна Осасуна
Кадис Кадис
1.73 3.40 5.00
Видео
17.02.24 в 20:30
Сельта Сельта
Барселона Барселона
3.70 3.75 1.87
Видео
17.02.24 в 23:00
Валенсия Валенсия
Севилья Севилья
2.07 3.30 3.50
Видео
18.02.24 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.70 3.80 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
15:52 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес планировал побег от тюрьмы
15:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, влияют ли слухи о переходе Мбаппе на атмосферу в раздевалке «Реала»
15:41 · Испания. Ла Лига
Рафинья интересен 5 клубам АПЛ
15:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:14 · Испания. Ла Лига
​Гризманн – в запасе: «Атлетико» озвучил состав на игру с «Лас-Пальмасом»
15:08 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о дерби с «Райо»
15:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «С Гюлером всё в порядке, он готов играть»
14:52 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о будущем Модрича в «Реале»
14:47 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Я разговаривал с Модричем, ему сложно»
14:43 · Испания. Ла Лига
​У Анчелотти спросили, хочет ли он тренировать Мбаппе
14:34 · Испания. Ла Лига
Перес сообщил игрокам «Реала» важную новость о Мбаппе
13:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет перехватить у «ПСЖ» французского таланта
13:50 · Германия. Бундеслига
«Севилья» хочет подписать бельгийского вратаря
12:26 · Испания. Ла Лига
Лапорте нравится кандидатура Рангника, но есть одна проблема
12:10 · Испания. Ла Лига
Пименов: «В «Реал» переходит будущий обладатель «Золотого мяча»
Все новости
Рекомендуем