Перес сообщил игрокам «Реала» важную новость о Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес анонсировал футболистам команды грядущий трансфер французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом рапортует Madrid Xtra в социальных сетях.

Руководитель заявил, что 25-летний звездный игрок присоединится к «сливочным» в летнее трансферное окно. «Реал» подпишет Мбаппе в статусе свободного агента. Трудовой договор форварда с «ПСЖ» истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне Килиан провел 30 поединков во всех турнирах. На счету нападающего 31 забитый мяч и семь результативных передач.

«Реал» подписал Мбаппе