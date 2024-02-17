«Реал» потратит на Мбаппе 500 миллионов евро - раскрыты детали

Мадридский «Реал» потратит солидную сумму на нападающего Килиана Мбаппе. Согласно сведениям журналистов AS, трансфер 25-летнего француза обойдется «королевскому» клубу примерно в 500 миллионов евро.

Как сообщает источник, в вышеназванную сумму включены заработная плата нападающего за пять лет, а также подписной бонус.

Переход Мбаппе в «Реал» будет оформлен по завершении нынешнего сезона. Форвард перейдет в мадридский гранд на правах свободного агента, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Килиана в 180 миллионов евро.

«Реал» подписал Мбаппе