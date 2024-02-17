«Реал» хочет перехватить у «ПСЖ» французского таланта

Талантливый защитник «Лилля» Лени Йоро имеет вариант трудоустройства в испанском топ-клубе. Как стало известно журналистам портала Todofichajes, заполучить 18-летнего футболиста в свои ряды хочет мадридский «Реал».

«Королевский» клуб рассчитывает подписать Йоро по завершении нынешнего сезона. Руководство «сливочных» готово предложить «Лиллю» за трансфер центрального защитника 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что в услугах Лени также заинтересован «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник провел 20 поединков. На счету Йоро два забитых мяча и три желтые карточки.