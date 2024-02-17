Лапорте нравится кандидатура Рангника, но есть одна проблема

Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте нравится кандидатура главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника. Правда, по информации от журналиста Габриэля Санса, есть одна проблема, которая мешает назначению специалиста.

Дело в том, что контракт Рангника со сборной Австрии действует до 2026 года. Возможно, «Барселоне» придётся заплатить некую компенсацию, чтобы освободить Ральфа от обязанностей. Также руководство «сине-гранатовых» смущает тот факт, что к моменту окончания Евро-2024 команда уже начнёт предсезонную подготовку.

«Барселона» также рассматривает на пост нового тренера таких специалистов, как Роберто де Дзерби и Ханс-Дитер Флик.