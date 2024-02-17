Пименов: «В «Реал» переходит будущий обладатель «Золотого мяча»

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов дал комментарий касательно перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Сделка может быть оформлена летом.

«Я этого ждал. В «Реал» переходит будущий обладатель «Золотого мяча». Для «ПСЖ» этот переход плюсом точно не будет. Ведь они теряют лучшего игрока мира», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

Килиан присоединится к «королевскому» клубу по окончании нынешнего сезона. Он перейдет на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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