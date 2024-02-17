Быстров: «Нападение «Реала» с Мбаппе станет идеальным»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о грядущем трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Нападение «Реала» с приходом Мбаппе станет идеальным. В «королевском клубе» теперь будет еще и лучший нападающий планеты. Француз понял, что в «ПСЖ» ему ловить нечего», - передает слова Владимира телеканал «Матч ТВ».

Мбаппе станет игроком мадридского гранда по завершении нынешнего сезона. Нападающий достанется испанскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.