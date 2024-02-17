Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстров: «Нападение «Реала» с Мбаппе станет идеальным»

17 Февраля 2024 • 11:59 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о грядущем трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Нападение «Реала» с приходом Мбаппе станет идеальным. В «королевском клубе» теперь будет еще и лучший нападающий планеты. Француз понял, что в «ПСЖ» ему ловить нечего», - передает слова Владимира телеканал «Матч ТВ».

Мбаппе станет игроком мадридского гранда по завершении нынешнего сезона. Нападающий достанется испанскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Владимир Быстров ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» и Араухо пришли к важному решению ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 16:00
Атлетико М Атлетико М
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.32 5.00 8.80
Видео
17.02.24 в 18:15
Осасуна Осасуна
Кадис Кадис
1.73 3.40 5.00
Видео
17.02.24 в 20:30
Сельта Сельта
Барселона Барселона
3.70 3.75 1.87
Видео
17.02.24 в 23:00
Валенсия Валенсия
Севилья Севилья
2.07 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
12:26 · Испания. Ла Лига
Лапорте нравится кандидатура Рангника, но есть одна проблема
12:10 · Испания. Ла Лига
Пименов: «В «Реал» переходит будущий обладатель «Золотого мяча»
11:59 · Испания. Ла Лига
Быстров: «Нападение «Реала» с Мбаппе станет идеальным»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Лапорта подробно изучает кандидатуру де Дзерби
11:51 · Испания. Ла Лига
Вембаньяма - о Мбаппе в «Реале»: «Желаю ему выиграть Лигу чемпионов как можно больше раз»
11:43 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике хочет заменить Мбаппе нападающим «Реала»
11:27 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо летом может перейти в другой испанский топ-клуб
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» может продать полузащитника в «Манчестер Юнайтед»
11:12 · Испания. Ла Лига
Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» - «Севилья»
10:43 · Испания. Ла Лига
Титов дал прогноз на матч «Атлетико» и «Лас-Пальмаса»
10:28 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Рюдигер вернётся в состав «Реала»
09:20 · Испания. Ла Лига
Моуринью рассказал об игре Роналду в «Реале»
08:54 · Испания. Ла Лига
Капелло рассказал, что думает об Анчелотти
08:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала предложение Араухо 3
08:33 · Испания. Ла Лига
Винисиус посвятил публикацию Бензема
Все новости
Рекомендуем