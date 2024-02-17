Вембаньяма - о Мбаппе в «Реале»: «Желаю ему выиграть Лигу чемпионов как можно больше раз»

Баскетболист «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма дал комментарий касательно предстоящего трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Думаю, будет трудно удерживать Мбаппе и дальше. Хочу пожелать ему успехов, выиграть Лигу чемпионов как можно больше раз. Он все равно остается в сборной Франции, поэтому у нас есть возможность выиграть еще несколько чемпионатов мира», - передает слова спортсмена RMC Sport.

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий присоединится к мадридскому гранду грядущим летом. Стороны подпишут долгосрочное трудовое соглашение.