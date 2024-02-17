Луис Энрике хочет заменить Мбаппе нападающим «Реала»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике выбрал игрока, которым хочет заменить нападающего Килиана Мбаппе. 25-летний форвард перейдет в мадридский «Реал» грядущим летом.

По сообщениям Todofichajes, испанский специалист хочет пригласить с парижскую команду бразильского вингера Родриго, правами на которого владеет «королевский» клуб. Сумма потенциальной сделки может составить 100 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Родриго провел 24 матча, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами.