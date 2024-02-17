Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны»

Каталонская «Барселона» выбрала нового главного тренера команды. Как сообщает Todofichajes, пост рулевого «сине-гранатовых» займет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, известный по работе в «Баварии» и сборной Германии.

Стороны договорились о подписании контракта. Соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью пролонгации на год. Сотрудничество продлят, если результаты устроят руководство клуба.

Напомним, что действующий главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес покинет «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона.

«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги, а в плей-офф Лиги чемпионов встретится с «Наполи».

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