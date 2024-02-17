Маркос Алонсо летом может перейти в другой испанский топ-клуб

Левый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо летом может оказаться в другом топ-клубе из Ла Лиги. Как сообщает издание Marca, футболист имеет шансы на переход в мадридский «Атлетико».

У Алонсо летом истекает контракт с «Барселоной». Учитывая решение руководства не продлевать соглашение с опытным испанцем, футболист с большой долей вероятности станет свободным агентом по окончании сезона. Мадридский «Атлетико» до сих пор сохраняет интерес к Маркосу, который за свою карьеру выигрывал Ла Лигу, АПЛ и Лигу чемпионов.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Алонсо провёл всего 4 матча, где не отметился ни одним результативным действием.