Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» - «Севилья»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Севильей».

«Валенсия» явным фаворитом в этом матче не является. Я думаю, что может качнуться в любую сторону - ничья 1:1, 2:1 туда или сюда, 2:0, но в разгром я не верю. «2-3 гола в матче» интересное предложение», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии сегодня, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.