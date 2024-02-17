Титов дал прогноз на матч «Атлетико» и «Лас-Пальмаса»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче между мадридским «Атлетико» и «Лас-Пальмасом» в 25-м туре чемпионата Испании.

«Команда Симеоне важный матч проиграла неделю назад, сейчас будет соответствующий настрой. Нельзя терять очки. Дома «Атлетико» добьется нужного счета. Ставлю на мадридцев через ТБ (1,5)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Атлетико» и «Лас-Пальмаса» состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.