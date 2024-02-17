Стало известно, когда Рюдигер вернётся в состав «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер близок к возвращению в строй. Как информируют журналисты AS, немецкий футболист примет участие в поединке против «Севильи», который состоится 25 февраля.

Напомним, что у Рюдигера было повреждение бедра. Он получил травму по ходу поединка 24-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (4:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 30-летний защитник сыграл 21 матч. Антонио забил один гол и получил семь желтых карточек.

После 24 туров Ла Лиги «королевский» клуб набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице.