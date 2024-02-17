Моуринью рассказал об игре Роналду в «Реале»

Экс-наставник «Ромы» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался о бомбардирском таланте португальца Криштиану Роналду, с которым поработал в «королевском» клубе.

«Впервые Криштиану провел большой матч центрфорвардом против «Барселоны» в 2011 году. Тогда он забил отличный гол головой в компенсированное время. Думаю, в тот момент у многих возникло ощущение, что зверь может стать невероятным бомбардиром, а не простым вингером», - рассказал «Особенный» в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, что Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. С января 2023 года Криштиану играет в Саудовской Аравии.