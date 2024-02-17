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Капелло рассказал, что думает об Анчелотти

17 Февраля 2024 • 08:54 Комментировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти является самым подходящим наставником для нападающего Килиана Мбаппе.

«Все дело в личности Карло. Футболисты сразу оценивают своего тренера. Они моментально понимают, может ли он стать их лидером. Тренер – это дирижер футбольного клуба.

Анчелотти – это профессор. У него есть харизма и интеллект. Этот специалист всегда знает, что нужно делать. Карло умеет правильно выстроить команду и сделать игроком важными», - передает слова Капелло Football Italia.

Ранее стало известно, что Мбаппе перейдет в «Реал» летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги
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